Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Buşehr nükleer elektrik santralinin üretim kapasitesi artacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gerçekleştirdiği 6'ıncı eyalet ziyareti kapsamında dün ülkenin güneyinde bulunan Buşehr nükleer elektrik santralini yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi burada yaptığı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti'nin somut politikası barışçıl nükleer enerjiden yararlanmaktır ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Buşehr santralinin maksimum nominal kapasitede çalışması ve bin megavat elektrik üretmesi bizim için sevindirici. Bu rakam yürütülen geliştirme projeleri ile üç katına çıkarılacak. Nükleer enerjiden 10 bin megavat elektrik üretimi konusunda İran Atom Enerjisi Kurumu için görev belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İran, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Hatipzade, saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Hatipzade, terör eylemini şiddetle kınadı.

İran'da günlük vefat sayısı 200'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 185 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 897 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 197'ye vaka sayısı ise 5 milyon 683 bin 980'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 451'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 186 bin 96'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.