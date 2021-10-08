İran'da günlük vefat sayısı 200'ün altına indi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 185 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 897 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 197'ye vaka sayısı ise 5 milyon 683 bin 980'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 451'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 186 bin 96'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.