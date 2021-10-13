Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre Ulusal Meclis Başkanı Afganistan'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre Ulusal Meclis Başkanı Andreas Aebi ile dün Tahran’da görüştü.

Askeri tatbikatta yerli hava savunma sistemleri başarı ile denendi

İran Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade yaptığı açıklamada ordunun yerli üretimi olan “Tebes” ve “Mersad-16” hava savunma sisteminin İran Hava Kuvvetleri'nin bugün ülkenin Kebir Çölü'nde düzenlediği "Velayet Semaları Savunucuları-1400" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı sırasında başarılı performans sergilediğini duyurdu.

General Rahimzade, “Bu tatbikatta yerel uzmanlar tarafından üretilen teçhizatın kullanılması, bir yandan küresel istikbarın yaptırımlarının etkisiz hale getirilmesini gösteriyor, diğer yandan geçtiğimiz yıllarda istikbar güçlerini yenmeyi başaran İran'ın hava savunma alanındaki gücünü ve kabiliyetini ortaya koyuyor” dedi.

Tahran, Afganistan konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Musevi, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yakın gelecekte Tahran'ın ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 213 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 391 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 81'e vaka sayısı ise 5 milyon 729 bin 785'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 124'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 249 bin 956'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.