  1. Toplum
9 Eki 2021 14:52

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 654 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 370'e vaka sayısı ise 5 milyon 691 bin 634'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 368'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 201 bin 515'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1897767
https://tr.mehrnews.com/news/1897767/

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