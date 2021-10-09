İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 654 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 370'e vaka sayısı ise 5 milyon 691 bin 634'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 368'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 201 bin 515'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.