  1. Türkiye
14 Eki 2021 10:09

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Merkez Bankası tepkisi

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Merkez Bankası tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'ndaki görevden almalarla ilgili tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısının görevden alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

Gece yarısı Merkez Bankası'ndaki görevden almalarla ilgili açıklamada bulunan Davutoğlu, Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:

"Beş ay önce atadığınız Merkez Bankası Başkan yardımcısını değiştirmenin cehaletinize çözüm mü olacağını zannediyorsunuz?

Faiz, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi bilememenizin bedelini millet mi ödeyecek ? Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!"

Kaynak: Milligazete

News Code 1897868
https://tr.mehrnews.com/news/1897868/

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