İran Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran, Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'nde Cuma namazına katılan çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınayarak bu insanlık dışı cinayette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlar için acil şifalar diliyor.

İran, bir kez daha bölücü komploları nedeniyle İslam Ümmetinin düşmanlarını uyararak Şii ve Sünnilerin birlik olmsının yanı sıra İslam adına şiddeti ve aşırıcılığı reddetmenin gerekliliğini vurguluyor.

Afganistan'daki Müslüman kardeşlerimizin, düşmanlarının bölücü komplolarını işbirliğiyle başarısız koyacağından eminiz.”