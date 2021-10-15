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15 Eki 2021 17:23

İran Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İran Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamada, bugün Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğa ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran, Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'nde Cuma namazına katılan çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınayarak bu insanlık dışı cinayette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlar için acil şifalar diliyor. 

İran, bir kez daha  bölücü komploları nedeniyle İslam Ümmetinin düşmanlarını uyararak Şii ve Sünnilerin birlik olmsının yanı sıra İslam adına şiddeti ve aşırıcılığı reddetmenin gerekliliğini vurguluyor.

Afganistan'daki Müslüman kardeşlerimizin, düşmanlarının bölücü komplolarını işbirliğiyle başarısız koyacağından eminiz.”

News Code 1897899
https://tr.mehrnews.com/news/1897899/

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