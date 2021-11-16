İran'dan Burkina Faso'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yayınladığı bir mesajda, Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısından derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Hatipzade, düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve Burkina Faso halkı ve hükümeti için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, her türlü terör eylemini kınayarak, İran’ın terörizmle mücadelede deneyimlerini Burkina Faso hükümeti ve Batı Afrika bölgesindeki diğer dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu beyan etti.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 28 jandarma personeli ve 4 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.