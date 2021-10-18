İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 844 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 256'ya vaka sayısı ise 5 milyon 796 bin 659'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 693'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 333 bin 304'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.