İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 788 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 763'e vaka sayısı ise 5 milyon 833 bin 525'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 486'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 375 bin 475'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.