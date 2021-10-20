İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 162 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 770 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 585'e vaka sayısı ise 5 milyon 821 bin 737'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 559'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 361 bin 161'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.