İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 167 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 308 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 423'e vaka sayısı ise 5 milyon 809 bin 967'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 622'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 347 bin 483'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.