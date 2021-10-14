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14 Eki 2021 14:46

Cumhurbaşkanı Reisi'den Persepolis Antik Kenti'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Reisi'den Persepolis Antik Kenti'ne ziyaret

Eyalet gezisi kapsamında Fars eyaletinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi "Persepolis" adıyla bilinen tarihi kent "Taht-ı Cemşid"i ziyaret etti.

Yedinci eyalet gezisi kapsamında Fars eyaletinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin turistlik cazibelerinden biri olan ve Mervdeşt kentinde yer alan Persepolis Antik Kenti'ni (Taht-ı Cemşid) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Reisi ziyaret sırasında basına yaptığı açıklamada, Taht-ı Cemşid'in ihtişamlı İran sanatını gösterdiğini ve insanlara zulüm yapan zalimlere ibret verici mesaj verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Persepolis Antik Kenti'ne ziyaret

Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis veya Parse isimleri ile de bilinen Taht-ı Cemşid, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur. Darius'dan sonra tahta çıkan I. Serhas (Xerxes) ve Artakserkses (Ardaşir) şehri büyüterek çeşitli anıtlarla doldurmuşlardır. 1979 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenen Persepolis, Şiraz'ın 63 kilometre uzaklığında Mervdeşt kentinde yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Persepolis Antik Kenti'ne ziyaret

News Code 1897875
https://tr.mehrnews.com/news/1897875/

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