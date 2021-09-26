Reisi Türkmenistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türkmen mevkidaşı Kurbankulu Berdimuhammedov'a gönderdiği bir mesajda, Türkmenistan Bağımsızlık Günü’nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

Reisi'nin Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov için kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkmenistan Bağımsızlık Gününü nedeniyle bu ülkenin halkı ve hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum.

İki Komşu ülke olan İran ve Türkmenistan'ın ülkenizin bağımsızlığından bu yana yakın ilişkileri olmuştur. Ortak tarihi geçmiş ve kültürel zenginliklerden ilham alarak iki ülke arasında tüm kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda dostane işbirliğinin geliştirilmesinde yeni bir sayfa açabilmemizi temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Reisi kutlama mesajında Türkmenistan Cumhurbaşkanı ve Türkmen halkı için sağlık ve başarılar diledi.