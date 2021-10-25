İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçisi güven mektubunu Reisi'ye sundu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçisi Christian Dossi’yi kabul etti. Kabulde Büyükelçi Christian Dossi, Reisi'ye güven mektubu sundu.

Güven mektubu takdim töreninde Reisi, İran ve İsviçre arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirterek, “İsviçre barışın korunmasında ve geliştirilmesinde her zaman olumlu bir rol oynamıştır ve yeni dönemde tek taraflı ABD politikaları karşısında bağımsız rolünü sürdürebilmesi bekleniyor” dedi.

İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçisi Christian Dossi de görüşmede iki ülkenin yüz yılı aşkın bir süredir siyasi, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, İsviçreli şirketler ve ekonomik aktivistlerin İran’da faaliyet yapması umduğunu dile getirdi.