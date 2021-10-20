İran’dan Şam’daki terör eylemine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'da askeri bir otobüste meydana gelen terör eylemini kınayarak bu ülkenin halkı ve hükümetinin yanı sıra olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Hatipzade, “Korkakça terör eylemleri başarısızlığa mahkumdur ve Suriye hükümetinin ve halkının terörizmşe mücadele, işgal altındaki toprakların kurtarılması ve bu ülkenin istikrarı yolundaki kararlılığını kesinlikle sarsamaz” dedi.

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre ülkenin başkenti Şam'da askeri bir otobüste patlama meydana geldi. Cesr el-Reis bölgesinde yol kenarına yerleştirilen iki patlayıcının bir askeri otobüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu en az 13 kişi şehit oldu, 3 kişi ise yaralandı.

Bu patlamanın sorumluluğunu üstlenen olmadı.