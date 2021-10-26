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26 Eki 2021 17:24

Lübnan Cumhurbaşkanı: İç savaşa dönüş yok

Lübnan Cumhurbaşkanı: İç savaşa dönüş yok

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "ülke genelinde iç savaşa doğru gidildiği yönünde bir atmosfer hakim olsa da Lübnan'ın yeniden o günlere dönmeyeceğini" söyledi.

T24'de göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "ülke genelinde iç savaşa doğru gidildiği yönünde bir atmosfer hakim olsa da Lübnan'ın yeniden o günlere dönmeyeceğini" söyledi.

Açıklamasında Tayyuna bölgesindeki silahlı çatışmaların yankılarının sona erdiğini kaydeden Avn, "Ülke genelinde (iç savaş çıkma) havası daima olsa da Lübnan'da iç savaşa dönüş yok." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya da değinen Avn, "Bu alanda adli mercilerin serbest bırakılması ve siyasilerin müdahalelerine izin verilmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaşta 150 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi yaralanmıştı.

News Code 1898135
https://tr.mehrnews.com/news/1898135/

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