Irak'ta terör saldırısı: 12 ölü, 15 yaralı

Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde yer alan el-Reşad köyüne terör örgütü IŞİD üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.
12kişi yahatını kaybetti, 15 kişi de yaralı
Hafif silahların yanı sıra keskin nişancı silahlarının kullanıldığı saldırıda ilk belirlemelere göre, çoğu sivillerden oluşan 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Yaşanan olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırganların bölgeden kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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