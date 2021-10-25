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25 Eki 2021 10:58

Lübnan: İran ile iyi ilişkilere sahibiz

Lübnan: İran ile iyi ilişkilere sahibiz

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, ülkesinin İran’la iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek bu ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, ülkesinin İran’la iliklileri hakkında yaptığı açıklamada, “İran’la iyi ilişkilere sahibiz ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Abdullah Bou Habib, “Aynı zamanda ABD ve Suudi Arabistan ile ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Tahran-Riyad görüşmelerinin Beyrut üzerine olumlu etkileri olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Beyrut’ta yaşanan olayların hükümetin çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten Bou Habib, Kasım ayından itibaren Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlanacağını duyurdu.

News Code 1898099
https://tr.mehrnews.com/news/1898099/

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