İran: Nükleer görüşmeler 4+1 ülkeleri ile yapılacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, bugün basına yaptığı açıklamada, "P4+1 ülkeleri ile görüşme yapacağız ve Amerikalıların nükleer anlaşmaya geri dönebilmeleri için henüz uygun zemin hazırlanmamıştır." dedi.

Belçika temasları için Brüksel'de bulunan İranlı yetkili dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin Kasım ayı bitmeden önce başlayacağını belirterek, "Kesin tarih önümüzdeki hafta açıklanacak." demişti.

Nükleer Anlaşma Görüşmeleri

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.