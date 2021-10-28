İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 159 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 409 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 875'e vaka sayısı ise 5 milyon 899 bin 509'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 78'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 468 bin 620'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.