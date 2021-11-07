İran'dan Pakistan'a ulusal para birimiyle ticaret teklifi

İran Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadatinejad, resmi temaslar kapsamında Tahran'da bulunan Pakistan Başbakanı'nın ticaret, sanayi ve yatırımlardan sorumlu danışmanı Abdul Rezzak Davud ile görüştü.

Bu görüşmede İran ve Pakistan tarım ürünlerinin ticaret kapasiteleri değerlendirildi.

Sadatinejad, iki ülkenin tarım ürünleri konusunda birbiriyle rekabet halinde olmadığını ifade ederek, “Dolayısıyla iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmeliyiz.” dedi.

Komşu ülkelerle ilişkiler ile takas sistemiyle ticaretin yeni Tahran hükümetinin öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Bakan Sadatinejad, “İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasındaki ticaretin ulusal para birimi üzerinden yapılmasını öneriyoruz.” ifadesini kullandı.

Pakistanlı yetkili ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin özellikle tarım alanında geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran ile Pakistan’ın takas ticareti kapasitesine değinen, "Pakistan pirincini İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri ile değiş tokuş yapabiliriz.”

Pakistan devlet radyosu; Pakistanlı ve İranlı yetkililerin, ikili ticaret hacmi ile yatırım fırsatlarının artırılması ve serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başlama konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

