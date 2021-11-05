ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı terk ediyor

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Irak'taki Uluslararası Koalisyon Güçleri arasında yapılan toplantıda muharebe güçlerinin tamamen çekileceği aşamaya dair planlar görüşüldü.
ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine ait 2 bin 100'ü aşkın askeri aracın ülkeden çekildiği açıklandı.
Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz'da, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı.
Geri çekilmenin yıl sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber7
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