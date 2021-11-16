İran ve Suriye maç sahasında karşı karşıya gelecek

İran Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında A Grubu altıncı maçında Suriye takımı ile maç sahasında kozlarını paylaşacak.

Ürdün’ün başkenti Amman’daki II. Abdullah Stadı'nda İran saati ile 19.30'da başlayacak İran-Suriye karşılaşmasında Çinli hakem Ma Ning düdük çalacak. Karşılaşma IRIB TV3 kanalından naklen yayımlanacak.

İran’ın yer aldığı A Grubu’nda puan durumu şöyle:

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.