  1. Spor
16 Kas 2021 13:27

İran ve Suriye maç sahasında karşı karşıya gelecek

İran ve Suriye maç sahasında karşı karşıya gelecek

İran Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında bu akşam Suriye takımı ile karşı karşıya gelecek.

İran Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında A Grubu altıncı maçında Suriye takımı ile maç sahasında kozlarını paylaşacak.

Ürdün’ün başkenti Amman’daki II. Abdullah Stadı'nda İran saati ile 19.30'da başlayacak İran-Suriye karşılaşmasında Çinli hakem Ma Ning düdük çalacak. Karşılaşma IRIB TV3 kanalından naklen yayımlanacak.

İran’ın yer aldığı A Grubu’nda puan durumu şöyle:

İran ve Suriye maç sahasında karşı karşıya gelecek

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.

News Code 1898584
https://tr.mehrnews.com/news/1898584/

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