İran Milli Futbol Takımı, Lübnan'ı 2-1 yendi

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında Sayda stadında oynanan maçta rakibi Lüban’ı 2-1 mağlup etti.

A Grubu'ndaki İran takımına galibiyeti getiren goller 90+1. dakikada Serdar Azmoun ve 90+5. dakikada Ahmed Nurullahi’den geldi.

Lübnan ekibinin tek golünü 37. dakikada Soony Saad kaydetti.

İran Futbol Milli Takımı bu sonuçla A Grubu'nda 13 puanla lider olurken Güney Kore 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.