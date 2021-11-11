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11 Kas 2021 19:39

İran Milli Futbol Takımı, Lübnan'ı 2-1 yendi

İran Milli Futbol Takımı, Lübnan'ı 2-1 yendi

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında Sayda kentinde oynanan maçta rakibi Lüban’ı 2-1 yendi.

İran Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında Sayda stadında oynanan maçta rakibi Lüban’ı 2-1 mağlup etti.

A Grubu'ndaki İran takımına galibiyeti getiren goller 90+1. dakikada Serdar Azmoun ve 90+5. dakikada Ahmed Nurullahi’den geldi.

Lübnan ekibinin tek golünü 37. dakikada Soony Saad kaydetti.

İran Futbol Milli Takımı bu sonuçla A Grubu'nda 13 puanla lider olurken Güney Kore 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.

News Code 1898463
https://tr.mehrnews.com/news/1898463/

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