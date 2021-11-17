Libya'dan seçim adaylarına ilişkin açıklama

AA'ya göre, komisyonun sosyal medya sayfasında yayınlanan yazılı açıklamada, seçimler için geri sayım sürerken yapılan adaylık başvurularının gerekli tüm belgelerin kontrolü için Genel İdare'ye, daha sonra da bazı belgelerin doğru olup olmadığının teyidi için yetkili mercilere gönderileceği ifade edildi.

Başvuru belgelerinin incelenmesinin ardından tüm şartları ve dokümanları eksiksiz olan adayların isimlerinin yer alacağı bir ön liste yayınlanacağı kaydedildi.

Ön listedeki isimlere yönelik itiraz sürecinin 12 gün boyunca açık olduğu, dava ve temyiz aşamasını geçen adayların isimlerinin son listeye kaydedileceği ve seçmen pusulasındaki yerini alacağı bildirildi.

Komisyon, bu süreçte başkanlık ve parlamento seçimleri için sunulan adaylık başvurularının "kesin kabul" anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonunun duyurusuyla 8 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreci; başkanlık seçimleri için 22 Kasım'da, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'ta sona erecek.