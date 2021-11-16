Hafter cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu

4 Aralık'ta Libya'da ilk kez yapılacak olan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yapan adayların sayısı artıyor.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ardından dün de Hafter tarafından desteklenen Libya Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'in aday olacağı belirtilmişti.

Hafter de aday oldu

Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter, cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğunu açıkladı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığımı koyduğumu ilan ediyorum. Adaylığım iktidar hevesi için değil, halkımızı zafere, ilerlemeye ve refaha yönlendirmek istediğim için."

Al Arabiya televizyonu da Hafter'in seçim yarışına girmek için gerekli olan tüm belgeleri teslim ettiğini duyurdu.

Kaynak: Haber7