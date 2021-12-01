Hafter'in başkanlık adaylığına yapılan itiraz kabul edildi

Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter'in, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz kabul edildi.

Libya merkezli "February" televizyon kanalının haberine göre, Zaviye Mahkemesi İtiraz Komisyonu, Hafter'in adaylık başvurusu ile ilgili itirazı kabul ederek, durumuna ilişkin inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.

İtirazın kabulü Hafter'in adaylığının iptali anlamına gelmiyor. İtirazı ve adayların avukatlarının gerekçelerini değerlendiren mahkeme, sonucu Yüksek Seçim Komisyonuna bildiriyor.

Adayların başvurusunun iptal veya kabulü Yüksek Seçim Komisyonunun yetkileri arasında yer alıyor.

Dibeybe'nin adaylığına yapılan itiraz da kabul edilmişti

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Kasım'da 98 adaydan 25'ini farklı sebeplerden dolayı elemiş ve 73 adayın başvurusunun prensipte kabul edildiğini duyurarak itiraz sürecinin başladığını açıklamıştı.

Trablus Temyiz Mahkemesi, 28 Kasım’da Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin adaylığına yapılan itirazı kabul etmiş ve inceleme başlatmıştı.

Kaynak: T24