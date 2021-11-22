Sudan'da yeni kriz: Burhan -Hamduk anlaşması reddedildi

Birlikten yapılan açıklamada, "Hamduk ve Burhan arasında bugün imzalanan ihanet anlaşmasını tamamen reddediyoruz. Bu sadece imzalayan tarafları ilgilendiriyor. Anlaşma, darbeyi meşrulaştırmaya yönelik yanlış bir girişimdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Abdullah Hamduk'un, bu anlaşmayı imzalaması "siyasi intihar" olarak nitelendirildi.

-"Barışçıl yollarla protesto edilme" çağrısı

ÖDBG'den yapılan açıklamada ise bu anlaşmanın, biçim ve içerik açısından reddedildiği vurgulanarak, "Meşru rejimi baltalama, anayasayı devirme ve barışçıl devrimcileri öldürme, taciz, ve diğer belgelenmiş suçlar, darbe liderlerinin derhal yargılanmalarını gerektirir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm barışçıl, denenmiş ve yenilikçi yöntemlerle devrimcilerle meslek kuruluşları, Direniş Komiteleri ve tüm onurlu insanlarla birlikte bu anlaşmayı yıkmak için çalışıyoruz." görüşü paylaşıldı.

Sudan Komünist Partisi de açıklamasında, söz konusu anlaşmayı, devrimin görevlerinin tamamlanmasına ve canlar verilerek, sivil ve demokratik bir devletin kurulmasına giden yolu engellemeye yönelik bir başka girişim olarak gördü.

Açıklamada, herkese, anlaşmaya ve onu hazırlayanlara karşı kararlı duruş sergileme ve her türlü barışçıl yollarla protesto etme çağrısı yapıldı.

Kaynak: Haber7