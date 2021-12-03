Mahkeme Kaddafi'nin itirazını kabul etti, başkanlığa aday olabilecek

Oğul Kaddafi’nin başkanlık için yeniden aday olmasının önü açıldı.

Libya’da 24 Aralık'ta yapılacak olan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım’da adaylık başvurusunda bulunmuş ardından cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında nihai yargı kararı olduğu için adaylığı iptal edilmişti.

Yer basınında belirtilen haberlerde, Sebhe kentindeki Temyiz Mahkemesinin Kaddafi'nin adaylığının iptal edilmesi üzerine yaptığı itirazını kabul ettiği ve Kaddafi’nin devlet başkanlığı seçimleri için aday olmasının yeniden önünün açıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları ise, Kaddafi’nin avukatının mahkeme kararını açıklamasının ardından Kaddafi destekçilerinin Sebha'da sokaklarda kutlama yaptığını belirtti.

Libya Askeri Başsavcılığı tarafından 2011 yılındaki ayaklanmalar kapsamında "cinayet" suçlaması yöneltilen Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle aranıyor.

Kaynak: Milligazete