Libya'da Kaddafi ve Hafter'in adaylığı protesto edildi

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesi gerginlik yaşanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, başkanlık seçimi için başvuran aday sayısının 23'e ulaştığını duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter ve eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi de seçimde yarışacak isimler arasında.

Ülkenin Trablus ve Misrata kentlerinde düzenlenen gösterilerde Hafter ve Kaddafi'nin adaylıkları protesto edildi.

Hafter ve Kaddafi'ye tepki gösterdiler

Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Adaylığa hayır" yazılı pankartlar açtı.

Çarpı işaretli fotoğraflarını taşıdıkları Hafter ve Kaddafi'nin başvurularının iptal edilmesini istedi.

"Katiller başkanlığa aday olamaz", "Anayasasız seçimler savaşa neden olur" yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi.

Misrata kentinde gösteri yapan yüzlerce kişi de "Seçimlere evet, suçlulara hayır" sloganlarıyla Hafter ve Kaddafi'nin adaylık başvurularına tepki gösterdi.

Hafter ve Kaddafi'nin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de adaylık başvurusunda bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ilerleyen günlerde adaylığını açıklamasının beklendiği seçim için başvuru süresi 22 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA