Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Beyin göçünü teşvik etmek ülkeye ihanettir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün sabah saatlerinde üstün zekâlı ve yetenekli gençler ile görüştü.

Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde gerçekleşen görüşmede Ayetullah Hamanei, İranlı gençlere hitap ederek, "Üstün zekâ ve yeteneğe sahip olmak Allah'ın verdiği nimetlerden biridir. Bu nimet için Yüce Allah'a şükretmek gerekir. Bunu hep aklınızda tutmalısınız." dedi.

“Ülkemiz zihinsel yetenek ve beceri konusunda dünya ortalamasının üzerindedir. Bu bir iddia değil, kanıtlanmıştır.” diyen Ayetullah Hamanei, İran milletinin potansiyel olarak yetenekli olduğunu söyledi.

'Beyin göçünü teşvik etmek ülkeye ihanettir'

Beyin göçünü teşvik etmeyi "ihanet" olarak nitelendiren İslam Devrimi Lideri, "Bazı üniversitelerde genç seçkinleri göç etmeye teşvik eden unsurlar var, açıkça söylüyorum bu ülkeye ihanettir, vatana düşmanlıktır." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, "Sömürgeci güçler yürüttüğü yumşak savaşta diğer milletlerin varlığını yağmalamak için o milleti kendi yeteneğinden uzaklaştırıp gaflete düşürmeye çalışıyor." dedi.

Genç seçkinlere hitap eden Devrim Lideri, "Düşman, kolayca saldırabilmek için kendi silahınız ile varlığınıza ilgi duymanızı istemiyor; Günümüzde insansız hava araçları (İHA) ve füzeler konusunda çıkan tartışmalar ve yapılan baskılar, bunun dikkate değer olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamanei, bilimsel gelişmenin önemine değinerek, “Ülkede çok sayıda yenilikçi ve teknoloji tabanlı firmanın olduğu her alanda yaptırımların yol açtığı sorunları aştık." diye konuştu.

İran’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan sınır bölgelerinde yaşanan yeni askeri çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirerek, bu ülkeleri itidale ve çatışmayı tırmandırmaktan kaçınmaya çağrdı.

Said Hatipzade, ülkelerin uluslararası sınırlara saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, tarafların ihtilafları diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözmesi çağrısında bulundu.

Mevcut gerilimleri bölgede barış ve ilerlemenin sağlanması için tehlikeli olarak nitelendire Hatipzade, “İran, geçmişte olduğu gibi bölgede anlaşmazlıkların çözülmesi ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için taraflara yardımcı olmaya hazırdır” dedi.

İran-Rusya ekonomik ilişkileri Moskova'da değerlendirildi

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Federasyonu İhracat Merkezi Genel Müdürü Veronika Nikishina ile görüştü.

Görüşmede ekonomik, endüstriyel ve ticari işbirliğini geliştirmenin yanı sıra ilişkileri geliştirmek için gereken altyapıyı güçlendirmenin yolları ele alındı.

İran’da yapılan toplam aşı sayısı 100 milyonu aştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi, ülkede yapılan aşı sayısının 100 milyonu geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamada, “Şimdiye kadar 56 milyon kişiye ilk doz, 43,5 milyon kişiye ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.” belirtildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 251 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 531'e vaka sayısı ise 6 milyon 57 bin 893'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 463'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 734 bin 181'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.