İran: Tüm ABD yaptırımları etkili bir şekilde kaldırılmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Batılı tarafın Viyana görüşmelerinde yaptırımları adım adım kaldırma önerisine ilişkin bazı medya spekülasyonlarına ilişkin olarak, “İran’ın bu konudaki tutumu aylar önce dile getirilmiş. Yeni hükümet de kendi tutumunu açıklamıştır” dedi.

Said Hatipzade, “Tüm ABD yaptırımları etkili ve doğrulanabilir bir şekilde ve nesnel garantilerle birlikte kaldırılmalıdır” ifadesini kullandı.

Htipzade, “Viyana görüşmelerinde ciddiyetle ve tam bir iradeyle İran halkına karşı zalimce yaptırımları kaldırmaya odaklanacağız” diye kaydetti.