  1. Ekonomi
9 Kasım 2019 - 14:42

Bakan Çavuşoğlu EİT Dönem Başkanı seçildi

Bakan Çavuşoğlu EİT Dönem Başkanı seçildi

Türkiğye Dışişleri Bakanı Mevdut Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) başkanı olarak seçildi.

Timetürk'te yer alan habere göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Antalya'da düzenlendi.

Türkiye'nin EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan'dan devraldığı toplantı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT- ECO)Genel SekreteriDr. Hadi Soleimanpour, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrev Noziri ile EİT üye devletlerinin bakan ve bakan yardımclarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu'nun EİT Dönem Başkanı  olarak seçildi.

News Code 1882332

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