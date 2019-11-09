Bakan Çavuşoğlu EİT Dönem Başkanı seçildi

Timetürk'te yer alan habere göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Antalya'da düzenlendi.

Türkiye'nin EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan'dan devraldığı toplantı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT- ECO)Genel SekreteriDr. Hadi Soleimanpour, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrev Noziri ile EİT üye devletlerinin bakan ve bakan yardımclarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu'nun EİT Dönem Başkanı olarak seçildi.