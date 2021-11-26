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26 Kas 2021 10:09

İran'dan ABD ve Avrupa Troykası'nın yaklaşımına eleştiri

İran'dan ABD ve Avrupa Troykası'nın yaklaşımına eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, "Viyana görüşmelerinin arifesinde ABD ve Avrupa Troykası, hileli açıklamalar yapıyorlar, yaptırımları artırıyorlar, çarpıtılmış anlatılar üretiyorlar ve İsrail tehditleri karşısında sessiz kalıyorlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter’den yaptığı bir paylaşımda ABD, ve Avrupa Troykası ve İran’nın yaklaşımını ve eylemlerini karşılaştırdı.

Hatipzade'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Viyana görüşmelerinin arifesinde ABD ve Avrupa Troykası, hileli açıklamalar yapıyorlar, yaptırımları artırıyorlar, çarpıtılmış anlatılar üretiyorlar ve İsrail tehditleri karşısında sessiz kalıyorlar.

İran, ciddi ve üst düzey bir müzakere ekibi oluşturuyor; nükleer anlaşmanın ve 2231 sayılı kararın tam olarak uygulanmasını istiyor ve bölgesel istişarelerde bulunuyor. İki tarafın önceliklerini karşılaştırmak yeterlidir.”

News Code 1898790
https://tr.mehrnews.com/news/1898790/

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