İran'dan önemli "Viyana görüşmeleri" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

UAEA Başkanı'nın Tahran ziyareti

Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin bu gece Tahran'ı ziyaret edeceğini belirterek, İran ile Ajans arasındaki meselelerin teknik konular çerçevesinde olacağını söyledi.

Hatipzade, "UAEA, Siyonist Rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik tüm sabotajlarının, Ajansla aramızdaki bazı teknik hususlar üzerinde önemli bir etkisi biliyor. Sayın Grossi'nin Tahran ziyareti sırasında bu konuyu da görüşeceğiz" dedi.

Bazı ülkeler Viyana görüşmelerinin arifesinde yanlış hesaplar yaptığını belirten Hatipzade, "Viyana görüşmelerinde yasadışı yaptırımların kaldırılması üzerine odaklanacağız" ifadesini kullandı.

Tahran-Bakü ilişkilerinde yeni sayfa açılacak

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in Tahran ziyaretini değerlendiren Hatipzade, “Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev’in İran ziyareti önemli ve yapıcı bir ziyaretti. Bu ziyarette yoğun görüşmeler yapıldı. Pek çok proje hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkilerde istenmeden yaşanan gerilimlerin ardından yeni bir sayfa açılacak” ifadelerinde bulundu.

İran’ın afganistan tutumu

Hatipzade, Afganistan durumu hakkında, “İran’ın Afganistan konusundaki tutumu oldukça açıktır. Son 40 yıldır ülkede 4 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapmaktayız” dedi.

Hatipzade konuya ilişkin olarak, “Afganistan çeşitli etnik grupların ve geniş bir nüfusun katılımıyla bir hükümet kurulmasında barış ve istikrara kavuşacaktır. Bu, Afganistan tarihinin gösterdiği bir derstir ve Taliban ile Afganistan yönetim kurulu bunu biliyor” ifadelerinde bulundu.

İran-BAE ilişkileri

Hatipzade, BAE’li bir heyetin Tahran ziyaretine dair bir soruya şöyle yanır verdi:

“İran ve BAE ilişkileri, siyasi ve bölgesel düzeydeki bazı anlaşmazlıklara rağmen iyi durumdadır. Ticari ve ekonomik ilişkiler son aylarda dikkat çekici ve eşi görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır.”

Almanya büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırıya tepki gösteren Hatipzade, “Bu saldırıyı kınadık ve Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Bu konu Almanya hükümetinin yardımıyla takip edilmektedir” diye konuştu.