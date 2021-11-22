ABD'nin yeni gerçeği kabul etmekten başka seçeneği yok

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına verdiği demeçte, yakında yapılması planlanan Viyana görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunarak, “Karşı tarafın taahhütlerine uymaması halinde nükleer politikamızdan vazgeçmemiz için hiçbir neden yok.” dedi.

Viyana görüşmelerinde tüm tarafların ciddiyetini göstermesi gerektiğini vurgulayan Bakıri, “ABD'nin İran nükleer anlaşması ile ilgili yeni gerçeği kabul etmekten başka seçeneği yok.” ifadesini kullandı.

Bakıri, İran ekibinin Viyana görüşmelerde ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağını söyledi.

Bakıri sözlerine şöyle devam etti:

“Yaptırımların kaldırılmasına dair ABD’den güvence istiyoruz ve Viyana görüşmelerinde ABD’nin güvenceyi sunması lazım.Garanti verilmemesi halinde nükleer anlaşmanın penceresi sonsuza kadar açık kalmayacak.”

İranlı başmüzakereci, ABD’nin nükleer anlaşma tutumuna dair, “ABD hükümetinden çelişkili mesajlar geliyor ve gündeminde hâlâ Trump'ın politikası var.” değerlendirmesinde bulundu.

İran nükleer programı hakkında Bakıri Keni, “Nükleer faaliyetlerimizi (2015’te imzalanan) nükleer anlaşma hükümlerine uygun olarak sürdürüp geliştireceğiz.” açıklamasında bulundu.

İranlı yetkili, bölgesel konular ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, “Bölgesel meseleler sadece bölge ülkeleri arasında tartışılmalıdır.” yanıtını verdi.

Bunlara ilave olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) teknik yapısını korumalı ve herhangi bir siyasi baskıya boyun eğmemelidir.” diye konuştu.

Daha önce Bakıri Keni, Viyana görüşmelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.