  1. Siyaset
29 Kas 2021 08:55

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'dan Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'dan Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "İki lider, Sayın Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyaret sırasında, Yüksek Komisyon (Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi) toplantısı düzenlenmesi hususunda anlaştı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi ile Erdoğan'ın, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin son derece dostane ve samimi bir ortamda yapıldığını aktaran Emir Abdullahiyan, "İlişkilerin çok yönlü şekilde geliştirilmesi ve bazı engellerin kaldırılması kararlaştırıldı. İki ülke arasındaki ilişki tarihidir. İki lider, Sayın Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyaret sırasında, Yüksek Komisyon (Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi) toplantısı düzenlenmesi hususunda anlaştı" dedi.

News Code 1898858
https://tr.mehrnews.com/news/1898858/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler