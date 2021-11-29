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29 Kas 2021 15:51

Rusya: Viyana görüşmeleri konusunda iyimseriz

Rusya: Viyana görüşmeleri konusunda iyimseriz

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, bugün İran ile P4+1 ülkeleri arasında yapılacak Viyana görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Twitter üzerinden bugün İran ile P4+1 ülkeleri arasında yapılacak Viyana görüşmeleri hakkında açıklamada bulunarak, müzakereciler arasındaki atmosferin sıkıcı ve üzücü olduğunu ileri süren bir muhabirin iddiasına tepki gösterdi.

Ulyanov paylaşımında, “Lütfen Rusya’yı ayırın” yazdı.

Rus yetkilinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:

“Viyana görüşmelerindeki tüm sorunların farkındayız, ancak ihtiyatlı bir şekilde iyimseriz. Bunun basit nedeni ise müzakerelerin başarılı bir sonucu için makul bir alternatifimizin olmamasıdır.”

News Code 1898874
https://tr.mehrnews.com/news/1898874/

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