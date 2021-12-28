Rus yetkili: Görüşmeler sonuç odaklı geçti

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov kişisel Twitter heasından, Viyana’da yapılan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı ve görüşmelerin 8. turuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Ulyanov’un paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısında Viyana görüşmelerinin 8. turunun başladığı duyuruldu. Katılımcılar sonuç odaklı diyaloglarda bulundu. Onlar özellikle, taslak sürecine odaklanma ve bir an önce anlaşmaya varma sürecini hızlandırma konusunda mutabık kaldılar.”

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. Tur görüşmeler dün akşam İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın başkanlık ettiği Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının yapılmasıyla başladı.

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla Coburg Otel'de gerçekleştirilen bu toplantıda görüşmelerin süreci ve nasıl devam ettirileceği ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni bu toplantısında yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılması, karşı taraftan yeterli ve nesnel garantilerin sağlanması ve bu tedbirlerin doğrulanması gerektiğini vurguladı.