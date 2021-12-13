Rusya: Viyana görüşmelerinde anlaşmaya varma şansı arttı

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri ile gerçekleşen müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, “Şu anda (Viyana’da) bir anlaşmaya varma ihtimalinin müzakerelerin yeniden başlamasından öncekinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Rus yetkili, “Hızlı bir şekilde anlaşmaya varamayabiliriz, ancak durumu özel kılan unsur şu anda işleri karmaşık hale getirebilecek ek faktörlerin olmamasıdır.” ifadesini kullandı.

İran ve 4+1 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin dün 9 Aralık’ta Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeniden bir araya geldi.

Viyana’da 29 Kasım’da başlayan nükleer müzakerelerde, İran heyetinin yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlerle ilgili 2 taslak metin sunmasının ardından taraflar başkentlere dönerek istişare talebinde bulunmuştu.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.