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1 Ara 2021 09:14

Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği’ndeki konsolosluk birimini açtı

Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği’ndeki konsolosluk birimini açtı

Suudi Arabistan, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan büyükelçilik binasındaki konsolosluk birimini açtığını duyurdu.

Konsolosluk bölümünün, Afgan halkına tüm konsolosluk hizmetlerinin verilebilmesi için açıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi ajansı SPA’da yayımlandı.

Açıklamada, “Suudi Arabistan’ın Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk birimi salı günü itibarıyla açıldı” ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın “Suudi Arabistan hükümetinin Afgan halkına tüm konsolosluk hizmetlerini sağlama isteğinden kaynaklandığı” kaydedildi.

Suudi Arabistan, 29 Kasım’da Afganistan’daki insani durumu ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Kaynak: Alpolitik.com

News Code 1898902
https://tr.mehrnews.com/news/1898902/

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