Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, istifa etti

Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Kardahi, Bakanlığa getirilmeden önce yaptığı açıklamaların neden olduğu diplomatik krize değinerek, "Bir süre düşündükten sonra, Lübnan'ı bu krizden çıkaracak bir şey önermek için zamanın uygun olduğuna karar verdim" dedi.

Kardahi, Yemen savaşının sonsuza kadar sürmeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Halkım ve ülkemin çıkarları, şahsi çıkarlarımın üstündedir." diyen Kardahi, eylül ayında başladığı bakanlık görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini belirtti.

Üyesi olduğu Hristiyan Marada Hareketinin lideri Süleyman Franciye ile kararını istişare ettiğini aktaran Kardahi, Lübnan halkının ve Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerde yaşayan Lübnanlıların kendisinden dolayı zarar görmesini istemediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çıktığı Fars Körfezi turuna da işaret eden Kardahi, Lübnan ve Fars Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkileri düzeltmek için Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Macron'a destek amaçlı böyle bir karar aldığını dile getirdi.

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı eleştiren ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.