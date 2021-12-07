Reisi: Halkın sofrasını müzakerelere bağlamayacağız

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, "Öğrenci Günü" münasebetiyle Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu törende yaptığı konuşmada, ülkedeki bazı sorun ve krizlere değinerek, “Bu sorunların çözümünü öncelikle halkın hükümete olan güveninde görüyorum” dedi.

Petrol satışlarının ve ihracatının arttığına dikkati çeken Reisi, hükümetin önceliklerini unutmamaya çalıştığını söyledi.

Reisi, “Müzekereler konusunda bazıları gece gündüz döviz kurunu yükseltmek ve doların müzakerelere bağlı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Güvenlik kurumları bunu takip etmektedir. Halkın sofrasını müzakerelere bağlamayacağız” ifadelerinde bulundu.