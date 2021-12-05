İran'da korona hastalığından iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 109 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 200’e vaka sayısı ise 6 milyon 134 bin 465’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 249’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 923 bin 316’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.