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5 Ara 2021 14:39

İran'da korona hastalığından iyileşenlerin sayısı arttı

İran'da korona hastalığından iyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 109 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 200’e vaka sayısı ise 6 milyon 134 bin 465’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 249’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 923 bin 316’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899001
https://tr.mehrnews.com/news/1899001/

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