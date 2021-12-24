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24 Ara 2021 10:28

Suudi savaş uçakları Sana'da bir stadyumu bombaladı

Suudi savaş uçakları Sana'da bir stadyumu bombaladı

Yemen’in Sana vilayetindeki al-Thawra Stadyumu Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Al-Mayadeen kanalına göre, Yemen’in Sana vilayetindeki al-Thawra Stadyumu Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının dün gece Sana’daki al-Thawra Stadyumunu üç kez bombaladığı açıklandı.

Suudi savaş uçaklarının ayrıca Sana’nın güneyindeki Al-Zubairi caddesini de bombaladığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ilaveten Sana, Marib, El Cevf ve El Hudeyde dahil olmak üzere çeşitli vilayetlerdeki yerleşim bölgelerini hedef aldı.

News Code 1899385
https://tr.mehrnews.com/news/1899385/

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