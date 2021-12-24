Suudi savaş uçakları Sana'da bir stadyumu bombaladı

Al-Mayadeen kanalına göre, Yemen’in Sana vilayetindeki al-Thawra Stadyumu Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının dün gece Sana’daki al-Thawra Stadyumunu üç kez bombaladığı açıklandı.

Suudi savaş uçaklarının ayrıca Sana’nın güneyindeki Al-Zubairi caddesini de bombaladığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ilaveten Sana, Marib, El Cevf ve El Hudeyde dahil olmak üzere çeşitli vilayetlerdeki yerleşim bölgelerini hedef aldı.