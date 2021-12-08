İran Meclis Başkanı Galibaf Türkiye ziyaretinin amacını açıkladı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katılmak üzere bugün Türkiye’ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, “Türkiye'de İslam ülkelerinin meclis başkanları bir araya gelerek bölgenin ciddi meseleleri olan Filistin, göç ve Afganistan hakkında fikir alışverişinde bulunacak” dedi.

Galibaf, İran’ın İslam ülkeleri ve bölge ile ilişkilerin genişletilmesini ön planda tutan dış politikasına atıfta bulunarak, bu ziyareti dış politikası çerçevesinde hedeflere ilerlemek için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi.

Galibaf, Türkiye’de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katılmanın yanında İslam ülkelerinin meclis başkanları ile ikili ilişkilerin ele alınacağını söyledi.

İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirten Galibaf, “İran ve Türkiye arasındaki kapsamlı işbirliği belgesi sonuçlanmak üzeredir. İki günlük istanbul ziyareti sırasında bu konu masaya yatırılacak” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, “İran ile Türkiye bölgede ve uluslararası arenada çok etkili olabilecek birçok işbirliğine sahiptir” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı Galibaf ayrıca bu ziyaret sırasında ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak ve iki ülkenin özel sektörlerini desteklemek amacıyla istişarelerde bulunmak için İranlı ve Türk tüccarlarla bir araya geleceğini ifade etti.