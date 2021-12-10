Galibaf Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İSİPAB İcra Komitesi'nin 46'ncı toplantısında dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

İran Meclis Başkanı Galibaf İstanbul ziyareti sırasında ayrıca dün, Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda İranlı iş adamının yanı sıra İran'da faaliyet gösteren büyük Türk holdinglerinin bir grup yatırımcısı ile bir araya gelmişti.