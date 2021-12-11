İran Meclis Başkanı Galibaf Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Muhammed Bakır Galibaf, “TBMM Başkanı'nın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katılan diğer üyelerle bir araya geldim” dedi.

Galibaf, “Bu toplantının ana gündemi Afganistan krizi ve Filistin meselesiydi. Bu konularda önemli görüşmeler oldu ve iyi kararlar alındı” ifadesini kullandı.

İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü dile getiren Galibaf, “Sayın Erdoğan yakında Tahran’ı ziyaret edecek ve iki ülke arasındaki anlaşma belgesine ilişkin adımlar atılacak” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, “Konferans sırasında özel sektör ile ekonomik konulara odaklanan iki toplantı yapıldı. Bu iki toplantıda Türkiye'de yaşayan İranlı iş adamları ve İran’daki Türk iş adamları ile ticaret sorunları konusunda fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmeleri bir aydan kısa bir sürede Tahran’da takip etmeye karar verildi” dedi.

İran Meclis Başkanı iki günlük bu ziyareti, Türkiye ve toplantılara katılan diğer Müslüman ülkelerle ikili ekonomik işbirliği açısından ‘etkili’ olarak nitelendirdi.