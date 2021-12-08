İran Meclis Başkanı bugün Türkiye'ye gidecek

İslami Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nizameddin Musevi, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katılmak üzere bugün Türkiye’ye gideceğini duyurdu.

Meclis Başkanlığı Sözcüsü Musevi, Galibaf’ın Türkiye ziyareti sırasında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği konferansına katılmanın yanı sıra konferansa katılan diğer İslami ülkelerin meclis başkanları ile görüşeceğini bildirdi.

Musevi ayrıca, Galibaf’ın bu ziyaret sırasında ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak ve iki ülkenin özel sektörlerini desteklemek amacıyla istişarelerde bulunmak için İranlı ve Türk tüccarlarla bir araya geleceğini ifade etti.

“Filistin, Göç ve Afganistan” konulu İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği konferansının 16’ncı turu 9 ve 10 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek.