Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerekir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ‘Filistin, Göç ve Afganistan’ temasıyla İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Galibaf, Müslüman milletlerin yakınlaşmasında halkın temsilcileri olarak parlamentoların etkin rolü olduğunu vurgulayarak, “Unutmayalım ki Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli önceliğidir” dedi.

Afganistan meselesini İslam ümmetinin ciddi endişelerinden biri olarak değerlendir nitelendiren Galibaf, “Afganistan, yabancı güçlerin yıkıcı varlığından yirmi yıl sonra kritik bir durumdadır. Bu kötü durum işgalcilerin Afganistan’ın mazlum halkına mirasıdır. Buna göre İslam ülkeleri kolektif bir yaklaşım benimsemeli ve Afganistan halkına insani yardım sağlamak için bir an önce gerekli ciddiyeti gündemine almalıdır” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı Galibaf konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşgalcilerin çıkmasıyla Afgan halkının güvenliği ve temel hakları tehlikeye atılmamalıdır. Herkesin dikkat etmesi gereken ciddi endişelerden biri, güvenliğin yanı sıra Afganistan'ın ulusal ve dini birliğini de hedef alan ve sıradan insanlara yönelik terör eylemleri düzenleyerek Afganistan'da iç ve dini savaşı ateşlemeye çalışan IŞİD'in bu ülkede yükselişidir. Afganlar, bağımsızlıklarını yeniden kazanmak isteyen bizim tarihi ve kültürel kardeşlerimizdir, ancak ABD uzun vadede bu ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışıyor. İran, Afganistan halkına karşı sorumluluğunu yerine getirecek ancak tüm İslam dünyasının uyanık olması gerekiyor."

Galibaf, “Afganistan'da istikrara yol açabilecek ve bu ülkedeki durumu iyileştirebilecek şey, bu ülkedeki tüm insanların haklarını güvence altına alacak kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıdır” dedi.